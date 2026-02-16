Fußball-Bundesliga: Augsburgs Samuel Essende wechselt nach Bern

Augsburg - Der FC Augsburg hat dem sofortigen Wechsel von Angreifer Samuel Essende zu den Young Boys Bern zugestimmt. Das gab der Fußball-Bundesligist bekannt. Medienberichten zufolge soll Augsburg für den Transfer eine Ablöse von rund 4,5 Millionen Euro erhalten. Der Spieler unterschrieb in Bern einen Vertrag bis Ende Juni 2029. Möglich wurde der Wechsel, weil in der Schweiz das Transferfenster am Montag noch geöffnet war.