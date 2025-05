Essende war bei der 0:4-Niederlage in Stuttgart bereits in der 12. Minute des Feldes verwiesen worden. Stiller musste anschließend verletzt ausgewechselt werden. Zudem hatte Essende bereits in der Vorrunde gegen den FSV Mainz 05 eine Rote Karte gesehen. Beides wirkte sich strafverschärfend aus, wie der DFB weiter mitteilte.