Augsburg - Der FC Augsburg will seine Konzentration im schwierigen Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt nicht nur auf Topscorer Omar Marmoush lenken. "Jeder spricht über Marmoush", räumte Trainer Jess Thorup vor der Auswärtspartie beim Tabellenzweiten ein. "Egal, was er berührt, wird zum Tor oder Assist."