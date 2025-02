Augsburg (dpa/lby) - Die Rekordjagd seines Torwarts Finn Dahmen will der Augsburger Trainer Jess Thorup nicht überbewerten. "Um ehrlich zu sein, für mich ist es nicht wichtig. Für mich geht es um den Fokus auf das Spiel", sagte der dänische Coach vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Champions-League-Kandidat SC Freiburg. "Wenn es kommt, passt es für mich, dann können wir uns auch freuen."