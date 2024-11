Augsburg - Auf ein Verkabeln an der Seitenlinie hätte FC Augsburgs Trainer Jess Thorup wirklich keine Lust. "Ich bin kein Fan davon", räumte der Däne ein. Man müsse zwar versuchen, viel für Fans zu machen. "Dass ich alles weitergebe, was ich an der Seite sage, finde ich nicht so gut", betonte er.