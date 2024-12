Damit wird der Offensivspieler, der in der laufenden Bundesliga-Saison fünfmal zum Einsatz kam und gegen St. Pauli (3:1) sein Debüttor erzielte, nach Vereinsangaben in den kommenden Monaten nicht zur Verfügung stehen. Die Schwaben sind in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) Gastgeber für Bayer Leverkusen.