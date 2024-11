Augsburg - Der FC Augsburg spekuliert trotz seiner krassen Außenseiterrolle mit einem Coup im Bundesligaspiel am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) beim schier übermächtigen FC Bayern. "Wir fahren nach München mit Selbstvertrauen und glauben an uns", verkündete Trainer Jess Thorup vor dem Auftakt in den elften Spieltag.