Fußball-Bundesliga: Augsburger Beljo wechselt nach Zagreb

Augsburg - Fußball-Profi Dion Beljo verlässt den FC Augsburg und kehrt in seine Heimat zurück. Der 23-jährige Angreifer wechselt mit sofortiger Wirkung zum kroatischen Rekordmeister GNK Dinamo Zagreb. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart, hieß es.Für die Fuggerstädter absolvierte der Mittelstürmer insgesamt 45 Pflichtspiele, in denen er fünf Tore erzielte und drei weitere vorbereitete. In der vergangenen Saison war Beljo an Rapid Wien ausgeliehen.