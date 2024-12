Augsburg (dpa/lby) - Für den FC Augsburg gibt es im letzten Bundesligaspiel des Jahres am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellenvorletzten Holstein Kiel keine Ausreden. "Wir haben ein Ziel: Das ist, das Spiel zu gewinnen", betonte Trainer Jess Thorup. Man wolle schließlich "mit dem bestmöglichen Gefühl" in die kurze Winterpause gehen. "Das bedeutet ein Sieg in Kiel - nicht mehr, nicht weniger", stellte Thorup klar.