Frankfurt/Main - Trotz des verpassten ersten Auswärtssieges ist der FC Augsburg mächtig stolz auf den gewonnenen Punkt bei Eintracht Frankfurt. "Wir wissen, was die aufs Parkett gezaubert haben in dieser Saison", sagte Torschütze Phillip Tietz nach dem 2:2 in der Bundesliga vor 57.000 Zuschauern im Deutsche Bank Park über den Tabellenzweiten. "Wir haben es heute extrem gut gemacht. Wir haben die Bälle vorn super fest gemacht und niemals aufgegeben."