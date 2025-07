Kollerschlag - Neu-Trainer Sandro Wagner ist mit dem FC Augsburg in sein erstes Trainingslager gestartet. Der Coach bereitet seine Fußballer bis zum nächsten Wochenende in Kollerschlag in Österreich auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga vor. Nach der Ankunft am Samstag absolvierten die bayerischen Schwaben eine erste Regenerationseinheit - tags zuvor hatte es in einem Doppeltest gegen Rot-Weiss Essen ein 1:2 sowie ein 4:1 gegeben.