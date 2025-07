Laut Angaben der Augsburger besitzt Montpellier im Anschluss an die Leihe eine Kaufoption für den Offensivspieler. Mbuku war im Winter 2023 zum FC Augsburg gewechselt. Schon in der Rückrunde der Saison 2023/24 ging er auf Leihbasis zum französischen Club AS Saint-Étienne, mit dem er den Aufstieg in die erste Liga schaffte.