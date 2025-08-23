Die Freiburger gewannen in der Endphase der Vorsaison nur eines ihrer letzten sechs Bundesliga-Heimspiele und verspielten dadurch die erstmalige Teilnahme an der Champions League. Im Duell mit Augsburg konnte man der Mannschaft von Trainer Julian Schuster keinen Vorwurf machen. Seine Schützlinge ackerten, kamen aber mit Ausnahme des verwandelten Strafstoßes nicht zu weiteren Torerfolgen und verpassten somit zum ersten Mal seit 2021 einen Sieg zum Liga-Auftakt.