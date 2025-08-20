Fußball-Bundesliga Augsburg-Coach Wagner: "Ich war Assi und bin Assi irgendwie"

Augsburg - Sandro Wagner sieht seine unglamouröse Herkunft aus einem Sozialwohnungsviertel in München als eine der Stärken für den Job als Fußball-Trainer. "Ich hatte ein paar deutsche Freunde, viele arabische, türkische und Balkan-Freunde. Ich bin multikulti aufgewachsen, deswegen kann ich heute auch mit jedem", sagte der Augsburger Bundesliga-Coach in der "Bild" und meinte: "Ich kann mit einem CEO eines großen Unternehmens genauso wie mit den Assis von der Straße, weil ich selbst ein Assi war und Assi bin irgendwie."