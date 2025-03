Augsburg (dpa/lby) - Augsburgs Trainer Jess Thorup fordert seine Fußballer auf, nach neun ungeschlagenen Spielen in der Bundesliga nicht nachzulassen. Die Schwaben nähern sich seit Wochen den Europacup-Rängen an, haben vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nur noch vier Zähler Rückstand auf Platz sechs. "Wir sind auf einem guten Weg", räumte der dänische Coach ein. "Aber es ist noch ein weiter Weg zu gehen."