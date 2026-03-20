Fußball-Bundesliga Augsburg braucht "Schlagbohrer" für das Stuttgarter "Brett"

Dass das Ausscheiden aus der Europa League in Porto die Stuttgarter noch belasten könnte, glaubt Baum nicht. "Bei denen geht es nicht nur in der Liga noch um was. Sie wollen in die Champions League. Sie wollen im DFB-Pokal weiter dabei sein. Und bei dem einen oder anderen geht es auch um eine WM-Teilnahme. Das lässt nicht darauf schließen, dass sie in ein Loch fallen."