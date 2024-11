Fußball-Bundesliga: Augsburg beklagt neben Niederlage Ausfälle in der Abwehr

München - Der FC Augsburg muss neben der Niederlage beim Tabellenführer FC Bayern München auch gleich zwei Ausfälle in seiner Abwehr verkraften. Abwehrspieler Keven Schlotterbeck wird nach seiner Gelb-Roten Karte beim 0:3 am Freitagabend in einer Woche in der Fußball-Bundesliga beim Heimspiel des FCA gegen den VfL Bochum gesperrt fehlen. Zudem verletzte sich Außenverteidiger Dimitrios Giannoulis in der Münchner Arena.