Fußball-Bundesliga: Assan Ouédraogo und Xaver Schlager wieder im RB-Training

Leipzig - Assan Ouédraogo und Xaver Schlager sind bei RB Leipzig wieder ins Training eingestiegen. Das volle Programm konnten beide allerdings nicht absolvieren. Noch sind es nur Teile des Trainings. Der 19 Jahre alte Ouédraogo hatte sich im November eine Knieverletzung zugezogen und Mitte Januar sein Comeback gegeben. Doch gegen Freiburg musste er nach einer Stunde mit derselben Verletzung wieder vom Platz und fehlte seitdem.