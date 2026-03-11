 
Fußball-Bundesliga Assan Ouédraogo und Xaver Schlager wieder im RB-Training

Jung-Nationalspieler Assan Ouédraogo und Xaver Schlager sind zurück im RB-Training, allerdings nur teilintegriert. Zwei weitere Spieler müssen sich noch gedulden.

Assan Ouédraogo (RB Leipzig) jubelt nach einem Treffer. Nun steigt er wieder leicht ins Training ein. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Leipzig - Assan Ouédraogo und Xaver Schlager sind bei RB Leipzig wieder ins Training eingestiegen. Das volle Programm konnten beide allerdings nicht absolvieren. Noch sind es nur Teile des Trainings. Der 19 Jahre alte Ouédraogo hatte sich im November eine Knieverletzung zugezogen und Mitte Januar sein Comeback gegeben. Doch gegen Freiburg musste er nach einer Stunde mit derselben Verletzung wieder vom Platz und fehlte seitdem.

Der 28 Jahre alte Schlager fing ebenfalls mit leichtem Training an, nachdem er zuletzt Adduktorenbeschwerden hatte. Sein letztes Spiel hatte der Österreicher beim 2:2 gegen Borussia Dortmund Mitte Februar bestritten. 

Noch etwas geduldiger muss Torhüter Peter Gulacsi sein, der sich ein Innenband im Knie gerissen hatte. Der Ungar trainiert bislang nur individuell. So auch Kosta Nedeljkovic, der Rückenprobleme hat und in diesem Jahr noch kein Spiel für RB absolviert hatte.