Fußball-Bundesliga Angeschlagene Augsburger eröffnen Spieltag gegen Dortmund

Der 9. Spieltag beginnt im ausverkauften Augsburger Stadion. Gelingt FCA-Coach Wagner eine Wende nach zwei Tiefschlägen? Borussia Dortmund winkt der Sprung auf Platz zwei.

Sandro Wagner will gegen Dortmund die dritte Augsburger Niederlage der Woche vermeiden. Foto: Harry Langer/dpa

Augsburg - Der FC Augsburg und Borussia Dortmund eröffnen am Freitag (20.30 Uhr/Sky) den 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga. In der ausverkauften Augsburger Arena geht es für FCA-Coach Sandro Wagner darum, die Woche nach dem heftigen 0:6 gegen RB Leipzig und dem Pokal-Aus gegen den VfL Bochum mit einem positiven Ergebnis zu beenden und so die Lage zu entschärfen. "Ich habe Bock, eine Situation zu verändern", sagte er. 

Die Dortmunder wiederum haben das Ziel, nur drei Tage nach dem Pokalerfolg im Elfmeterschießen bei Eintracht Frankfurt in der Bundesliga nachzulegen. Mit einem Sieg würde der BVB in der Tabelle vorerst auf Platz zwei vorrücken. Das erklärte Trainer Niko Kovac zum Ziel.