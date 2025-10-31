Fußball-Bundesliga: Angeschlagene Augsburger eröffnen Spieltag gegen Dortmund

Augsburg - Der FC Augsburg und Borussia Dortmund eröffnen am Freitag (20.30 Uhr/Sky) den 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga. In der ausverkauften Augsburger Arena geht es für FCA-Coach Sandro Wagner darum, die Woche nach dem heftigen 0:6 gegen RB Leipzig und dem Pokal-Aus gegen den VfL Bochum mit einem positiven Ergebnis zu beenden und so die Lage zu entschärfen. "Ich habe Bock, eine Situation zu verändern", sagte er.