Leipzig - André Silva verlässt RB Leipzig und geht zum spanischen Erstliga-Aufsteiger FC Elche. Das gab der Leipziger Verein bekannt. "André hat sich bei RB Leipzig stets professionell und mannschaftsdienlich verhalten. Auch in einer für ihn herausfordernden Phase hat er seine Rolle mit großem Charakter und vorbildlicher Einstellung angenommen", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. Einzelheiten zu den Vertragsdetails sind nicht mitgeteilt worden. Dem Vernehmen nach soll die Ablöse 1,5 Millionen Euro hoch sein.
Fußball-Bundesliga André Silva verlässt RB Leipzig und geht nach Spanien
dpa 18.08.2025 - 16:11 Uhr