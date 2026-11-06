Ob die Trendwende aber ausgerechnet beim Champions-League-Teilnehmer gelingt? Die FCA-Bilanz in der Red-Bull-Arena und die Heimstärke der Sachsen sprechen fundamental dagegen. Vier Spiele, vier Siege, 18:0 Tore, damit ist das Team des neuen Trainers Martin Demichelis Erster in der Heimtabelle. Und RB Leipzig feierte in der Bundesliga gegen keinen anderen Verein so viele Heimsiege wie gegen den FCA, nämlich neun in zehn Duellen.