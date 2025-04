Leverkusen - Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso vermeidet weiterhin ein klares Bekenntnis zum noch amtierenden Meister. "Ich will meine Arbeit machen und die Mannschaft trainieren und vorbereiten. Ich will nicht zu weit denken. Das ist nicht gut im Fußball", sagte Alonso vor dem Spiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf die Frage nach seiner Zukunft.