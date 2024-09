Fußball-Bundesliga Alonso macht sich keine Sorgen - Pleite keine "Katastrophe"

"Seine Einstellung in den letzten zehn Tagen war super. Er ist intelligent, hatte die Situation verstanden. Wir sind sehr glücklich, dass er bei uns bleibt. Jona ist in einem Top-Moment", lobte Alonso seinen Nationalspieler. Die Niederlage konnte der 28-Jährige allerdings auch nicht verhindern. Die Leipziger zeigten sich wie in der vergangenen Saison bei den knappen 2:3-Niederlagen gegen Bayer als unangenehmer Gegner. "Das ist eine gute Mannschaft, die jede Chance, die wir ihnen geben, ausnutzt", erklärte Tah.

RB-Coach Rose konnte auf seinen Matchplan, die Leverkusener im System zu spiegeln und in El-Chadaille Bitshiabu einen jungen Innenverteidiger erstmals in die Startelf zu berufen, durchaus stolz sein, weniger aber über sein wildes Verhalten an der Seitenlinie. Die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Meckerns hat er provoziert. Der 47-Jährige zeigte sich aber schnell einsichtig. "Das Ding geht auf meine Kappe. Der Schiedsrichter hat völlig richtig reagiert", erklärte Rose, der nach einer knappen halben Stunde schon auf die Tribüne musste. "Als ich dann weg war, ist es gut gelaufen".