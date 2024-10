Fußball-Bundesliga Alonso fordert Hoeneß: "Fußball-Deutschland" freut sich

Inklusive Pokal-Viertelfinale fielen elf Tore in den drei Duellen beider Teams in der vergangenen Saison, jedes dieser Spiele war eng umkämpft, jedes hochattraktiv. So auch das erste Aufeinandertreffen zu Beginn dieser Spielzeit, als Leverkusen sich nach einem 2:2 schließlich mit 4:3 im Elfmeterschießen den Supercup sicherte. "Stuttgart hat unfassbare Qualitäten, einen ähnlichen Spielstil", sagt Leverkusens Jonas Hofmann. "Alle Begegnungen waren sehr knapp. Ich glaube, Fußball-Deutschland hat sich in den letzten 18 Monaten immer extrem auf dieses Spiel gefreut." Nun also darf Fußball-Deutschland sich wieder freuen, auch auf das Duell der beiden Trainer.