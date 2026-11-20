Sicherheit

Das Duell der beiden Nordrivalen gilt als Hochrisikospiel. Beim bisher letzten Derby im April in Bremen (3:1 für Werder) schossen HSV-Anhänger im Weserstadion mit Leuchtraketen Richtung Werder-Spieler und -Zuschauer. Die Toiletten im Gästeblock wurden zerstört und in Brand gesetzt. Die Ermittlungen gegen die unbekannten Täter laufen. "Das wollen wir nicht sehen. Das akzeptieren wir auch nicht. Wir haben es aufgearbeitet - und wollen es besser machen", machte HSV-Finanzvorstand Eric Huwer zu Beginn der Woche vor Hamburger Medien deutlich.



Die Polizei versucht mit einem großen Aufgebot, die rivalisierenden Fan-Lager zu trennen und Randale zu verhindern. Auch Werder Bremen hat seine Maßnahmen verschärft. "Wir haben an speziellen Standorten - wo man vermuten kann, dass entsprechende Gegenstände reinkommen können - noch mal infrastrukturell nachgebessert", sagte Werders Sicherheitschefin Kirsten König Radio Bremen. Es seien Gitter eingesetzt und noch einmal Netze gezogen worden. Die Videoüberwachung wurde schon Tage vor dem Spiel ausgeweitet. Ordner aus Hamburg werden bei den Gäste-Fans eingesetzt.