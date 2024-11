Aznou spielt seit 2022 für den FC Bayern. Er kam vom FC Barcelona. Aus der berühmten Nachwuchsakademie La Masia wechselte er an den Bayern-Campus. Er spielt für die zweite Mannschaft in der Regionalliga. Dazu lief er in dieser Saison dreimal für die U19 in der Youth League auf. "Ich bin sehr zufrieden und stolz", sagte Aznou: "Bayern ist eine der besten Mannschaften der Welt. Ich muss Geduld haben, weiterarbeiten und immer dranbleiben."