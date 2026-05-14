Sicher, 2026 ist nicht mehr 2015. Zwischen 70 und 80 Millionen Euro erhält die VfL Wolfsburg Fußball GmbH jährlich von ihrem Mutterkonzern. Das reicht nur noch, um im Budget-Ranking der Bundesliga im Bereich von Platz sechs bis acht zu stehen. Zu Allofs' Zeiten war man da noch Dritter.

Was macht VW im Abstiegsfall?

Vor allem hat der Standort Wolfsburg im Moment noch viel größere Sorgen als den Abstieg seines Bundesliga-Teams. Volkswagen steckt in einer tiefen Krise, die Konzernzahlen einbrechen lässt und Arbeitsplätze bedroht. Die Frage ist deshalb: Wird VW seine Fußballsparte auch dann noch unterstützen, wenn die nur noch zweitklassig ist?

Die Antwort darauf ist klar: "Der Volkswagen-Konzern steht fest zum VfL Wolfsburg. Der Volkswagen-Konzern erfüllt bestehende Verträge", sagte der VW-Sprecher und VfL-Aufsichtsratschef Sebastian Rudolph dem NDR. Es gebe "liga-unabhängig eine finanzielle Stabilität, die wir liefern, die wir leisten".

Hierarchisch betrachtet ist die Verzahnung zwischen Club und Konzern sogar noch enger als zu Zeiten der deutschen Meisterschaft 2009. Denn im aktuellen Aufsichtsrat des VfL sitzen unter anderem der Konzernchef, der Aufsichtsrats-Chef und die Betriebsrats-Chefin von VW.

Bei allen von ihnen ist nach den vergangenen Spielen die Hoffnung zurück, dass der Abstieg des VfL Wolfsburg noch einmal verhindert werden kann. Und auch Allofs sagt: "Die Situation sah eigentlich aussichtslos aus. Aber ich glaube, dass sie sich gedreht hat. Aktuell sind sie in einer besseren Verfassung als St. Pauli. Ich sehe das gar nicht so pessimistisch."