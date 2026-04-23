Werder Bremen (31 Punkte, 35:53 Tore)

Das spricht für die Rettung: Unter dem neuen Trainer Daniel Thioune hat sich Werder deutlich stabilisiert. Auch, weil die Personalsituation sich entspannt hat. Der Derby-Sieg gegen den Hamburger SV hat zudem viel Selbstvertrauen gegeben.

Das spricht gegen die Rettung: Offensiv ist Werder weiter extrem harmlos. Zudem hat es das Restprogramm in sich. In Stuttgart, Hoffenheim und Dortmund geht es noch gegen drei Clubs, die in die Champions League drängen.

FC St. Pauli (26 Punkte, 26:51 Tore)

Das spricht für die Rettung: Der Spielplan könnte den Hamburger helfen. Am Samstag geht es zum Tabellenletzten 1. FC Heidenheim, am letzten Spieltag kommt der aktuell Vorletzte VfL Wolfsburg zum Millerntor. Positiv ist, dass innerhalb und außerhalb des Vereins wenig Unruhe herrscht. Eine Diskussion um Trainer Alexander Blessin gab es nicht ernsthaft.



Das spricht gegen die Rettung: Der Trend ist gegen den FC St. Pauli. Sei ihren zwei Siegen im Februar gegen Werder Bremen und bei der TSG Hoffenheim holte die Mannschaft in sechs Spielen drei Punkte. Die Offensive ist mit 26 Treffern die harmloseste der Liga. Und die Deckung - entscheidender Faktor beim Klassenverbleib in der Vorsaison - steht längst nicht mehr so sicher.

VfL Wolfsburg (24 Punkte, 41:66 Tore)

Das spricht für die Rettung: Das 2:1 bei Union Berlin hat Hoffnung geweckt. Es war der erste Sieg nach zwölf Spielen. In Dieter Hecking haben die Niedersachsen einen Trainer mit Erfahrung im Abstiegskampf. Individuell ist der Kader stark besetzt. In den restlichen zwei Spielen geht es noch gegen die Mitkonkurrenten Borussia Mönchengladbach und den FC St. Pauli.



Das spricht gegen die Rettung: Trotz individueller Qualität im Aufgebot ist es keinem der drei VfL-Trainer in dieser Saison bislang gelungen, eine starke Mannschaft zu formen. Vor allem in der Defensive hapert es. Zudem ist Mittelfeld-Motor, Integrationsfigur und Kapitän Maximilian Arnold aktuell nicht fit.

1. FC Heidenheim (19 Punkte, 33:66 Tore)

Das spricht für die Rettung: Die Heidenheimer haben sich innerlich schon vor Wochen auf den drohenden Abstieg eingestellt, machen sich womöglich nicht mehr den ganz großen Druck. Vor der 1:2-Niederlage in Freiburg am vorigen Wochenende blieben sie immerhin dreimal in Serie ungeschlagen.

Das spricht gegen die Rettung: Der FCH hat in der laufenden Saison gerade mal vier Spiele gewonnen, der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt sieben Punkte. Verliert der Ostalb-Club am Samstag gegen St. Pauli, ist der Abstieg bereits besiegelt. Als nächstes Auswärtsspiel steht die Partie beim FC Bayern an. Wenn überhaupt, rettet sich Heidenheim nur noch über die Relegation.