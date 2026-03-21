Dortmund - Emre Can hat seinen auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert. Der zurzeit verletzte BVB-Kapitän unterschrieb für ein weiteres Jahr, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. "Emre ist unser Kapitän und ein absoluter Vorzeigeprofi", sagte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken. "Wir haben nicht umsonst schon kurz nach seiner schweren Verletzung direkt gesagt, dass wir ihn weiter unterstützen wollen." Jetzt gelte es für Can, sich vollständig auf seine Genesung zu konzentrieren, sagte Ricken.