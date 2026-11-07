Fußball-Bundesliga 5:2 - RB Leipzig überrollt Augsburger nach Rückstand

Die Sachsen rannten weiter an, doch die Fuggerstädter verteidigten zunächst clever, verschoben gut. RB wurde vor allem über Brajan Gruda gefährlich, der von Jürgen Klopp als einziger RB-Akteur ins DFB-Aufgebot berufen wurde. So legte er gut für Banzuzi auf, der flach aus 20 Metern zum Ausgleich traf. Wenig später nahm Nkunku eine Flanke von Gruda volley und traf zum 2:1, ehe Raum noch vor der Halbzeit einen Freistoß direkt in den Winkel zirkelte.