Fußball-Bundesliga 5:2 - RB Leipzig überrollt Augsburger nach Rückstand

Leipzig - Trotz eines frühen Rückstandes hat der RB Leipzig gegen den FC Augsburg den nächsten dominanten Heimsieg gefeiert. Das Team von Trainer Martín Demichelis gewann dank einer Energieleistung mit 5:2 (3:1) und feierte den fünften Bundesliga-Heimsieg in Serie bei nun 23:2 Toren. Der FCA ist hingegen seit sieben Spielen sieglos. Anton Kade (1. Minute) brachte die Gäste in Führung, ehe Ezechiel Banzuzi (34.) und Christopher Nkunku (35.) die Partie in nur zwei Minuten drehten. David Raum (45.+1), Romulo (60.) und Christoph Baumgartner (66.) erhöhten vor 38.292 Zuschauern weiter. Augsburg verkürzte durch Uchenna Ogundu (90.+3).