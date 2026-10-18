Spiesen-Elversberg - Was für ein Spektakel. Nach dem 4:3 (3:1)-Sieg der SV Elversberg gegen den FC Augsburg schauten alle Protagonisten, als wären sie einem Spiel im Schleudergang entstiegen. Die Fans verließen derweil mit ungläubigem Kopfschütteln das Stadion an der Kaiserlinde. Nicht nur Vincent Wagner war "voll durch". Der Trainer des saarländischen Bundesliga-Neulings kündigte an: "Ich gehe in die warme Badewanne, guck mir nebenbei in Ruhe noch mal das Spiel an, dann kann ich es mir angucken mit ein bisschen Freude."