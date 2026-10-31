Rudelbildung nach Foul von Jaquez

Die Leverkusener wachten wie schon im Pokal nach dem 0:2 auf und rissen die Spielkontrolle an sich. Schick verkürzte per Kopf nach einem Eckball von Aleix Garcia mit seinem siebten Saison-Treffer umgehend zum 1:2. In der BayArena ging es Schlag auf Schlag weiter, Maza und ließ die Torlatte aus kurzer Distanz erzittern (34.).