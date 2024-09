Fußball-Bundesliga 4:0 gegen Augsburg: RB Leipzig wieder in der Spur

Vier Tage vor dem zweiten Spiel in der Königsklasse gegen Juventus Turin gab Leipzigs Neuzugang Antonio Nusa auch in der Bundesliga sein Startelfdebüt, nachdem er zuletzt in der Champions League gegen Atlético Madrid schon starten durfte. RB-Trainer Marco Rose setzte anders als beim FC St. Pauli diesmal auf ein 4-4-2-System, in dem Castello Lukeba nach Adduktorenproblemen wieder zurück in der Innenverteidigung war. Im Angriff bekamen diesmal Openda und Sesko den Vorzug vor Yussuf Poulsen und Christoph Baumgartner. FCA-Coach Jess Thorup brachte für den rotgesperrten Samuel Essende Stürmer Phillip Titz.