Werner wechselt durch

In der Pause wechselte Trainer Werner komplett durch, sodass auch Ezechiel Banzuzi, Max Finkgräfe und Andrija Maksimovic zu ihrem ersten Arena-Einsatz kamen. Diese Aufstellung harmonierte lange nicht so gut wie das Team der ersten Halbzeit. Antonio Nusa, Banzuzi und mit Abstrichen Assan Ouedraogo ragten noch heraus. Das Leipziger Offensivspiel war nun geprägt von zahlreichen Missverständnissen, die Laufwege stimmten noch nicht, der letzte Pass kam selten an. So hielten sich auch die Chancen in Grenzen.