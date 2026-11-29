Baum hatte die spielerische Qualität der Hoffenheimer hervorgehoben und sein Team vor einer "Top-Sechs-Mannschaft" gewarnt. Zwar hatten die Augsburger zuletzt eine Serie von sieben sieglosen Bundesliga-Spielen beendet und die TSG dank der besseren Tordifferenz überholt. Wie viel Arbeit auf sie aber zukommen könnte, ließ die Aufstellung der TSG vermuten - zumindest von der Papierform her. "Nachdem uns hinten die Leute ausgehen ...", hatte sich Ilzer eine mutige Variante offengehalten, den Satz dann jedoch abgebrochen.