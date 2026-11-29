Sinsheim - Vier Gegentore, ein Platzverweis und jede Menge Frust: Der FC Augsburg hat für den nächsten Rückschlag der TSG Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga gesorgt und auch ohne Trainer Manuel Baum Selbstvertrauen für das anstehende Achtelfinale im DFB-Pokal gesammelt. In Überzahl gewannen die bayerischen Schwaben auswärts mit 4:0 (4:0). Während sie dank ihrer Effektivität einen Sprung in die obere Tabellenhälfte machten, kassierte Hoffenheim bereits die siebte Liga-Niederlage in dieser Saison.