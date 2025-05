Beim FCH wurde schon vor Monaten die Relegation als Saisonziel ausgerufen. In seiner zweiten Bundesliga-Spielzeit überhaupt trifft der Club von der Ostalb zum Ausklang noch auswärts auf den 1. FC Union Berlin und daheim auf Werder Bremen. "Irgendwie hat das Spiel keinen Sieger verdient gehabt. Das Unentschieden geht in Ordnung. Den Relegationsplatz haben wir immer noch in der eigenen Hand", sagte Schmidt.