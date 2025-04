Beide Mannschaften hätten vor 30.660 Zuschauern in der ausverkauften Augsburger Arena als Sieger vom Platz gehen können. Der in der Rückrunde so starke FCA bestimmte die erste Hälfte und verzeichnete durch den eingewechselten Angreifer Mergim Berisha einen Pfostentreffer (67. Minute). Das Unentschieden im eigenen Stadion war für die Gastgeber am Ende kein Big Point im Kampf um den Einzug ins internationale Geschäft.