Wolfsburg - Selbst gegen Lieblingsgegner Borussia Mönchengladbach hat der VfL Wolfsburg nicht den zweiten Heimsieg im Jahr 2026 zustande gebracht und den Sprung auf den Relegationsplatz damit verpasst. Der VW-Club kam im Kellerduell gegen die Elf vom Niederrhein nicht über ein 0:0 hinaus und bleibt trotz der Niederlage des Sechzehnten St. Pauli in Heidenheim damit Tabellenvorletzter. Die Gladbacher sammelten dagegen einen weiteren Zähler für den Klassenerhalt und liegen drei Spieltage vor dem Saisonende sechs Punkte vor dem Relegationsplatz. Allerdings verloren sie Jens Castrop, der in der Nachspielzeit die Rote Karte sah.