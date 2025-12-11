Fußball: Budenzauber bei Meisterschaften und stz-Pokal-Turnieren

Der Nachwuchs sucht am Wochenende bei mehreren Turnieren die Sieger. Dabei geht es bei den Endrunden um die Hallenkreismeisterschaft und bei den traditionellen Turnieren zum Jahresende um die stz-Pokale. In Tiefenort ermitteln die Endrundenteilnehmer der A- und B-Junioren ihren neuen Kreismeister des KFA Westthüringen. Bei der A-Jugend sind mit den Jungs vom FC Schweina-Gumpelstadt und der SG SV Buttlar zwei Teams aus dem Sportkreis Bad Salzungen dabei. Das Turnier der A-Junioren beginnt am Sonntag um 14 Uhr. Bereits um 10 Uhr suchen die Westthüringer B-Jugendlichen den Sieger. Die C-Junioren der SG SV Buttlar reisen am Samstag nach Goldbach zur Endrunde (14 Uhr). In der Bad Salzunger Werner-Seelenbinder-Halle geht es am Samstag für die D1- (ab 10 Uhr) und die C-Junioren (ab 15 Uhr) um die stz-Pokale. Am Sonntag suchen die F– (10 Uhr) und die E1–Junioren (15 Uhr) die Pokalsieger. Die Pokalturniere werden vom SV Wacker Bad Salzungen ausgetragen. In den verschiedenen Altersklassen haben Mannschaften aus Leistungszentren und Thüringer Vereine sowie Hessen und Bayern gemeldet.