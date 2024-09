Am sechsten Spieltages spielt am der FC Schweina-Gumpelstadt am Samstag in Saalfeld, während der SV Wacker Bad Salzungen in Siebleben gastiert. Der FC Barchfeld empfängt auf dem heimischen Sportplatz den FC Steinbach Hallenberg. Am Sonntag folgt die Partie der Borscher zu Hause gegen die Eintracht aus Hildburghausen. Alle Partien beginnen um 15 Uhr.