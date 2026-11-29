Am Samstag, 1. August, im Auftaktspiel beim FSV Wacker 03 Gotha, hat der SV Borsch 1925 seine erste und bislang letzte Punktspielniederlage der Saison hinnehmen müssen. Der Absteiger aus der Thüringenliga war seitdem bis zum Sonntag in zwölf Spielen der Fußball-Landesklasse, Staffel 3, ungeschlagen geblieben und wollte als Tabellendritter diese Serie im Heimspiel auf dem Kunstrasenplatz in Geisa fortsetzen – gegen eine Mannschaft, die nur einen Platz dahinter lag und mit der Empfehlung anreiste, seit der 0:2-Niederlage beim FSV 06 Ohratal am Samstag, 12. September, nicht verloren zu haben. Anschließend waren dem 1. FC Sonneberg 04 acht Spiele ohne Niederlage gelungen, darunter wie Borsch ein torloses Unentschieden beim Spitzenreiter VfL Meiningen 04. Zuletzt hatte Sonneberg sechs Siege in Folge gelandet, auch ein 3:2 vor heimischer Kulisse gegen den Tabellenzweiten Gotha.