VfL-Trainer Dieter Hecking hatte in der Vorwoche mit einem bemerkenswerten Signal noch einmal letzte Kräfte im Abstiegskampf mobilisieren wollen. Trotz ziemlich aussichtsloser Lage verlängerte der Chefcoach seinen eigentlich nur beim Klassenerhalt weiter gültigen Vertrag bis 2027 und will dem Revierclub auch in Liga zwei erhalten bleiben. Heckings Hoffnung, auch noch am letzten Spieltag die Chance auf den Verbleib im Oberhaus zu haben, zerplatzte jedoch gegen Mainz.