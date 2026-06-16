Miami - Die teils bizarre Show rund um den Profifußball ist Marcelo Bielsa fremd. Der kauzige Argentinier würde am liebsten nur seine uruguayische Mannschaft trainieren und im Spiel betreuen. Doch während der WM muss der Startrainer mitunter auch Dinge tun, die ihm komplett widerstreben - so wie das offizielle Fotoshooting des Weltverbands FIFA. Dabei blickte der 70-Jährige demonstrativ nach unten, statt in die Kamera zu lächeln oder zumindest zu schauen. Die Bilder davon wurden im Internet reichlich kommentiert.