Bei Barcelona trotz Vertrags bis 2028 keine Perspektive mehr

Bereits im Winter war ter Stegen von Barcelona an den späteren spanischen Erstliga-Absteiger FC Girona verliehen worden, um Spielpraxis für die Fußball-WM zu sammeln. Allerdings zog sich der 34 Jahre alte Keeper gleich im zweiten Spiel für Girona eine Oberschenkelverletzung zu, die letztlich auch das WM-Aus bedeutete. Bei Barcelona steht der 44-malige Nationalspieler noch bis 2028 unter Vertrag.