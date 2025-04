Der ehemalige italienische Nationalspieler ist einer der erfolgreichsten Trainer im weltweiten Fußballgeschäft. Insgesamt fünfmal - zweimal mit AC Mailand, dreimal mit Real - gewann er die Champions League. Er gewann Meistertitel in den fünf großen europäischen Ligen - in Deutschland 2017 mit dem FC Bayern. Keinem Trainer vor ihm was das bis dahin gelungen.