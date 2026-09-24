Berlin - In den Machtkampf der europäischen Fußball-Union UEFA gegen den Weltverband FIFA und dessen Präsidenten Gianni Infantino mischen sich einem Medienbericht zufolge nun auch Europas Topligen ein. Laut Sky Sports News wollen die deutsche Bundesliga, die englische Premier League, die spanische La Liga und die italienische Serie A an diesem Freitag eine gemeinsame Erklärung veröffentlichen. Darin sollen sie Reformen bezüglich der FIFA-Governance fordern. Ob die Erklärung auch eine Rücktrittsforderung an den umstrittenen FIFA-Boss Infantino enthält, sei laut Sky Sports unklar.