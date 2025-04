"Frist" und "Alles-oder-Nichts-Finale"

Ancelotti selbst sprach am Wochenende davon, dass es sich in den nächsten Wochen entscheiden werde. Die Sportzeitung "As" schrieb von einer Frist: "Ein echtes Alles-oder-Nichts-Finale". Gemeint ist das nächste Duell mit Barça. Die Katalanen empfangen Real am 11. Mai in der spanischen Meisterschaft. Aktuell ist die Mannschaft von Trainer Hansi Flick mit vier Punkten Vorsprung auf Real auf Titelkurs.