Mit einer klaren Strategie ist der SV 08 Steinach in die Kaderplanung für die neue Saison gegangen. Während die Landesklasse-Mannschaft personell vor allem in der Breite verstärkt wurde, richteten sich die Transferbemühungen insbesondere auf die zweite Mannschaft. Dort soll der Aufstieg in die Kreisliga gelingen – als wichtiger Baustein für die sportliche Zukunft des Vereins. „In der Landesklasse wollen wir die erste Mannschaft stabilisieren“, ergänzt Kevin Eichhorn-Jeremias-Sohn die Zielsetzung.