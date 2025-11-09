Von Beginn an war klar: Fußballerische Leckerbissen würde es auf dem tiefen Platz nicht geben. Während die Gastgeber um Ballkontrolle und Struktur bemüht waren, setzte Ifta auf Einsatz, Laufstärke und unbändigen Kampfgeist – und verstand es immer wieder, den Spielfluss der Nullachter zu unterbrechen. Bereits nach elf Minuten schlug der Außenseiter eiskalt zu: Nach einem Foul in zentraler Position nahm Tobias Leinhos Maß und jagte den Freistoß aus 18 Metern unhaltbar über die Mauer in den Winkel – ein echtes Traumtor zum 0:1. „Besser kann auch Harry Kane einen Freistoß nicht schießen“, meinte Steinachs Trainer Horst „Ede“ Grohmann anerkennend.