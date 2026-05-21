Nun ist es amtlich und offiziell: Landesklasse-Vertreter SV 08 Steinach hat zur neuen Saison ein neues Trainer-Duo. In die Aufgaben am Fellberg und in der Talstraße werden sich Trainer Nico Eber und sein Co-Trainer Gabor Styevko teilen. Der SV 08 selbst vermeldet nun dazu: „Die Spatzen pfiffen es schon längst von den Dächern. Nun ist es offiziell und unterschrieben. Wir begrüßen zur neuen Saison als neuen Trainer Nico Eber, der in den letzten Jahren mit seiner Arbeit bei der SG Frankenblick gezeigt hat, dass er eine Mannschaft formen und weiterentwickeln kann. Auch bei uns ist dies sein Ziel, und er will an die bisher positive Saison anknüpfen und mit den Jungs den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Weiterhin freuen wir uns, dass wir mit Gabor Styevkó einen Co-Trainer gefunden haben, der den Verein bestens kennt und zusammen mit Nico die Geschicke an der Seitenlinie leiten wird. Gabor wird durch seine bisherigen Erfahrungen in unserem Verein, aber auch aus den Erfahrungen in Mitwitz neue Impulse mitbringen. Zusätzlich wird er uns auch das ein oder andere Mal auf dem Platz unterstützen können. Wir sind froh, dass wir zwei so ‚Fußballverrückte’, aber auch akribische und junge Trainer für uns gewinnen konnten und wünschen Ihnen alles Gute für die bevorstehenden Aufgaben und eine gute Zeit am Fellberg.“